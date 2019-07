Neymar não será acusado por violação

A Polícia Civil de São Paulo anunciou ontem que Neymar não será acusado da violação de Najila de Souza. Na base do encerramento deste processo estão várias "contradições" encontradas pela investigação, a qual concluiu não haver elementos suficientes para sustentar a acusação ao avançado do PSG, de 27 anos. Desta forma, fica encerrado mais um caso a envolver o internacional brasileiro, que continua com o futuro em aberto em Paris.