Neymar negociado em Liverpool

Após a manifestação de revolta dos adeptos do PSG, o clube francês quer apressar a saída de Neymar, e esta semana pode revelar-se decisiva. A imprensa espanhola lembra que o presidente Nasser Al-Khelaïfi estará em Liverpool, quinta e sexta-feira, para a reunião da Associação Europeia de Clubes (ECA), e aproveitará para discutir a transferência com Josep Bartomeu e Florentino Pérez, respetivamente líderes do Barcelona e Real Madrid, os dois colossos que estão na corrida pelo craque brasileiro. Ambos procuram incluir jogadores no negócio, de modo a baixar o preço exigido pelos parisienses.

Ontem, Juan de Dios Crespo, responsável por depositar, em 2017, os 222 milhões da cláusula de rescisão de Neymar na conta do Barça, foi ‘apanhado’ em Camp Nou, mas a presença do advogado deveu-se ao facto de também ser representante de Airedo Braida, dirigente que está a negociar a rescisão contratual com os catalães.

De qualquer forma, um dos indicadores de que Neymar estará mesmo de saída do PSG prende-se com o facto de terem sido retiradas da loja do clube a maior parte das imagens da estrela brasileira.