Neymar continua a dar sinais de instabilidade no Paris Saint-Germain. Segundo noticia o diário 'L'Équipe', o deixou-se afetar psicologicamente pela indefinição acerca do seu futuro - que agora parece cada vez mais encaminhado para a continuação no Parque dos Príncipes - e há poucos dias terá tido uma altercação com um colega de equipa durante um treino.Não foi revelada a identidade do outro jogador, mas este foi mais um episódio que gera preocupação entre os responsáveis do clube francês. De resto, o PSG prepara já um plano de reintegração de Neymar no grupo. Isto porque toda a novela em torno da sua possível saída para o Barcelona, cada vez mais distante, incluiu alguns capítulos que não caíram bem em Paris. Recorde-se, por exemplo, que Neymar falhou o regresso ao clube após as férias. Por outro lado, fora de campo a polémica também singrou, com a acusação de violação que pairou sobre o avançado.Para já, Neymar vai poder afastar-se de toda a situação pois está concentrado na seleção brasileira, que terá dois jogos pela frente. Com o mercado a encerrar nas próximas horas, o jogador poderá finalmente assentar e partir para uma temporada em que, espera-se, recupere o seu futebol.