Neymar num triângulo de forças que ganha novos contornos: mensagens revelam investidas

Já é um caso crónico. O futuro de Neymar continua por definir mas o internacional brasileiro segue tranquilamente a afastar-se do PSG e a piscar o olho a Espanha. Mas também o clube da capital francesa parece ter uma estratégia delineada e que poderá trocar a voltas ao número 10. Uma demonstração de forças que promete ainda durar.No domingo, o PSG goleou o Toulouse, 4-0 , em casa mas Neymar não esteve no Parque dos Príncipes a assistir ao encontro da 3.ª jornada da Ligue 1, dando a entender que preferiu ver um outro jogo que se disputou à mesma hora, o Barcelona-Betis, que terminou com vitória catalã por 5-2 Nas redes sociais, Neymar colocou 'likes' em publicações de Antoine Griezmann e Sergi Roberto festejando a vitória no Camp Nou, atitude que muitos entenderam como um aceno ao Barcelona.Mas com o Real Madrid também alegadamente interessado na contratação de Neymar, o pai do internacional brasileiro envia outros 'sinais', tendo começado a seguir no Instagram o capitão mergengue, Sergio Ramos.Apesar do assédio dos colossos espanhóis, o PSG está também disposto a enviar uma mensagem ao mercado: segundo o "Le Monde", Tamin Bem Hamad Al Thani, emir do Qatar e proprietário da Qatar Sports Investment (que lidera o PSG), não tem o interesse em negociar o brasileiro.O presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, e o diretor desportivo, Leonardo, já terão sido informados para jogar com o interesse de Barcelona e Real Madrid, mas sem a intenção de ceder aos caprichos de Neymar.