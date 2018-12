Neymar: «O mais difícil é driblar um cone parado»

Alguns dos mais importantes golos da carreira de Neymar foram marcados com o pé esquerdo. Porquê? Porque o jogador investiu muito tempo nisso. O craque do PSG conta no canal do YouTube 'O Primo Rico' que houve um treinador que quis ele deixasse de chutar com a perna esquerda, mas o pai não deixou."Com 6 anos, na primeira semana de escola, estava a fazer exercícios, a bola veio para o lado esquerdo e rematei, mas o remate saiu muito fraco. O treinador parou o jogo e disse-me para chutar com a direita. O meu pai estava na bancada e disse logo que não. 'Deixa-o chutar com a esquerda, deixa-o treinar isso'", contou."Os anos foram passando. O meu pai sempre me disse que o mais difícil é driblar um cone parado. Comecei a treinar com cones, ou com 5 garrafas com areia, e ele tinha razão, havia sempre uma que caía. Até que consegui driblar todos os cones com a esquerda. Os golos que faço com a perna esquerda são os mais importantes para mim, porque isso foi muito trabalhado. Imagine se o meu pai não tivesse dito aquilo ao treinador quando eu tinha 6 anos...", continuou.Neymar estava prestes a fazer 18 anos, já tinha ganho algum dinheiro e tinha um sonho: comprar um carro. "É o sonho de qualquer pessoa que vai fazer 18 anos. Eu até sabia o carro que queria... Lembro-me que estava na seleção, no campeonato sul-americano, muito importante para nos classificarmos para os Jogos Olímpicos, e o meu pai disse-me 'tem calma, se fores campeão tens um carro no dia seguinte'. Sempre gostei destes desafios com o meu pai. E este marcou-me. Lembro-me que no último golo que marquei até fiz o gesto de um volante..."Neymar gosta de ser desafiado e recorda um episódio quando estava no Barcelona. "Perdemos por 4-0 com o PSG. Fui para casa, um amigo disse-me que o PSG tinha uma grande equipa, que iam ganhar a Liga dos Campeões... Mas eu disse-lhe 'vamos virar o jogo e eu vou marcar dois golos'. Até fizemos apostas. Na outra semana ganhámos por 6-1, num jogo histórico. Entrei em casa aos gritos! Sempre fui muito competitivo."