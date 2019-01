Neymar pára dois meses e meio e falha confrontos com Manchester United na Champions

O futebolista internacional brasileiro Neymar fará um tratamento conservador à lesão no pé direito e deverá estar fora de competição durante cerca de dez semanas, informou esta quarta-feira o Paris Saint-Germain."Depois de análise detalhada dos especialistas, chegou-se a um consenso para um tratamento conservador à lesão de Neymar [uma fratura] no quinto metatarso direito", refere o clube francês na sua página oficial.O PSG reuniu na terça-feira alguns especialistas médicos, com o objetivo de analisar a lesão do jogador, sofrida no jogo da Taça de França diante do Estrasburgo, em 23 de janeiro, num jogo em que o brasileiro saiu aos 62 minutos."É esperado que Neymar apenas regresse dentro de dez semanas. O Paris Saint-Germain envia a Neymar o mais forte apoio e encorajamento para ultrapassar a lesão, com o coragem e determinação que o jogador sempre demonstrou", refere a nota.A lesão deixará o treinador Tomas Tuchel sem Neymar num período muito importante para a equipa, não tanto na Liga francesa, que lidera com 13 pontos de vantagem, mas na Liga dos Campeões, competição em que defronta o Manchester United.O PSG defronta o Manchester United em Old Trafford, em 12 de fevereiro, e recebe os ingleses em 6 de março.