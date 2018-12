Neymar quer regressar ao Barcelona e faz "chamadas constantes"

Neymar está cada vez mais apostado em regressar ao Barcelona, de onde saiu no início da temporada 2017/18, quando foi paga a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros pelo Paris Saint-Germain.Segundo o diário 'As', o jogador ja não esconde a ninguém do clube catalão que o seu objetivo é voltar a jogar em Camp Nou ao lado de Messi e companhia, ainda que a operação se preveja muito complicada.Uma fonte do clube garantiu ao jornal espanhol que os telefonemas do avançado para o Barcelona "são constantes", numa tentativa de amenizar o impacto causado pela sua saída 'a mal' para França. Agora, um eventual negócio pode ter de esperar, isto porque Neymar não tem atualmente qualquer cláusula de rescisão, estando assim a bola totalmente do lado do PSG quanto a uma eventual saída. Porém, em 2020 o cenário muda, com a introdução de uma cláusula de 160 milhões. Aí, será unicamente a vontade do Barcelona em gastar este montante a definir se o brasileiro regressa ou não ao clube que o trouxe para a Europa.Recorde-se que a situação financeira do Paris Saint-Germain pode obrigar o clube gaulês a vender jogadores