Neymar regressou à competição do jogo desta terça-feira para a Liga dos Campeões. O PSG perdeu na deslocação a Dortmund (2-1) e no final o internacional brasileiro, autor do único golo dos parisienses, apontou o dedo ao clube, culpando-o por falta de ritmo.





"É muito difícil estar quatro partidas sem jogar, mas infelizmente não foi uma decisão minha. A decisão foi totalmente do clube e dos médicos. Eles tomaram essa decisão e eu não gostei", afirmou à RMC Sports."Tivemos discussões suficientes sobre esta decisões, porque eu sempre quis jogar. Senti-me bem, mas o clube estava com medo. No final, fui eu quem sofreu mais. Entendo o sofrimento parcial do clube, porque não pode contar comigo nos oitavos de final da Champions dois anos. Respeito as decisões do clube, mas não pode ser assim, porque o jogador sofre", disse Neymar, acrescentando: "É difícil jogar 90 minutos sem parar."