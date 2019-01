Neymar tem uma fratura no pé e pode ser operado

É a notícia notícia que Neymar podia receber nesta fase da época: o jogador brasileiro tem uma fratura no 5.º metatarso do pé direito, um problema parecido ao que o afastou dos relvados durante três meses em 2018. A informação está a ser avançada pela imprensa brasileira, segundo a qual não está descartada a hipótese de o craque do PSG ser sujeito a uma cirurgia.O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, está a caminho de Paris, com vista a avaliar a situação. Foi ele quem operou o avançado no ano passado.Para já a paragem é de 45 dias, o que implica a ausência no importante jogo da Liga dos Campeões, com o Manchester United, dia 12 do próximo mês. A segunda mão dos quartos-de-final com os red devils disputa-se a 6 de março, em Paris.O jogador saiu lesionado no, na última quarta-feira, a contar para a Taça de França.