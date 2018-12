Neymar: «Um dia disse à minha mãe que ia ser rico e que ia comprar uma fábrica de bolachas»

Neymar deu uma entrevista ao canal do YouTube 'O Primo Rico' e revelou alguns pormenores da sua infância. O craque brasileiro falou ainda do dinheiro que ganha, da importância dos investimentos e do papel que o pai teve e tem na sua vida."Sempre tivemos dificuldades, mas nunca nos faltou nada básico, tipo comida. Lembro-me de dizer à minha mãe que queria comer uma bolacha e de ela responder que não tinha dinheiro para comprar. Ela tentou consolar-me dizendo que quando o meu pai recebesse o salário no final do mês compraria. Mas eu disse-lhe que não havia problema. 'Um dia vou ser rico e vou comprar uma fábrica de bolachas'. Ela às vezes ainda fala nisto e chora...", contou o jogador do PSG."Nós morávamos na casa da minha avó, entre tias e primos e avós éramos 9 pessoas numa casa com três quartos. Havia muitas dificuldades, quando um ia dormir, os outros também tinham de ir porque o colchão era do tamanho do quarto e ele quando 'baixava' era para todos", recorda.Neymar pai tinha um sonho, que acabou por concretizar: "O meu pai tinha uma maqueta, que ele próprio fez, com a casa que ele sonhava construir. E conseguiu erguer essa casa, com a ajuda de alguns amigos, que hoje também são meus amigos, construiu-a. Para mim é um exemplo de perseverança.""A partir dois 14 ou 15 anos soube que não me faltaria mais nada. Desde que fizesse uma boa gestão do meu dinheiro e as coisas me corressem bem. Os meus pais ajudaram-me nisso", acrescentou.Mas ainda bem que não entregou o seu dinheiro ao avô..."O meu avô ganhou a Mega-Sena [uma espécie de lotaria], há uns 15 anos; o meu pai pediu para administrar o dinheiro mas ele não quis. A minha família sempre foi humilde e 250 mil reais [cerca de 57 mil euros] há 15 anos era muito dinheiro. Em dois meses gastou tudo, até uma moto comprou..."