Nice cede nulo em Montpellier e pode ficar mais longe do PSG

O Nice, reduzido a 10 unidades aos 35 minutos, por expulsão de Dante, empatou este sábado 0-0 em Montpellier, em jogo da 28.ª jornada da Liga francesa, e poderá ficar mais longe do líder Paris Saint-Germain.



O Montpellier foi a equipa que esteve mais perto do golo em todo o encontro, tendo mesmo falhado uma grande penalidade 'à Panenka' por Teji Savanier, aos 38 minutos, na sequência do lance que ditou a expulsão do defesa brasileiro e 'capitão' Dante.

Depois de na última jornada ter vencido o PSG (1-0), o Nice não foi além de um empate em casa do Montpellier e 'marcou passo' na perseguição à equipa parisiense e na luta pelos lugares de acesso direto à Liga dos Campeões.

O Nice segue na segunda posição da liga gaulesa, com 50 pontos, a 12 do Paris Saint-Germain, que domingo recebe o lanterna-vermelha Bordéus, e com três de vantagem sobre o Marselha, terceiro, com 47, que fecha a jornada em casa do Brest (12.º, com 35).

Com este empate, o Montpellier, que vinha de duas derrotas na liga, segue na 11.ª posição, com 38 pontos, a seis do Estrasburgo (44), que ocupa o quinto posto, o último de acesso às provas da UEFA.

A 28.ª jornada da liga prossegue ainda hoje com o jogo entre o Troyes -- primeiro clube acima da linha de despromoção - e o Nantes -- na luta pelos lugares europeus -, respetivamente 17.º e sétimo classificados, separados por 17 pontos.