Nice despede jogador por... roubar relógio a companheiro de equipa

O Nice anunciou, esta terça-feira, o despedimento de Lamine Diaby-Fadiga, avançado de 18 anos, por ter roubado o relógio do companheiro de equipa Kasper Dolberg.Através de um comunicado, o emblema francês afirmou que Diaby-Fadiga confessou a autoria do furto, razão pela qual decidiu rescindir o contrato com o jogador "com efeitos imediatos"."Para lá de quaisquer condições desportivas e financeiras, o OGC Nice não se pode dar ao luxo de aceitar tal comportamento e de ignorar tamanho erro. Em questão estão a credibilidade do clube e a confiança que une todos os seus empregados", explicou o clube, no comunicado emitido na página oficial.Relembre-se que o relógio de Kasper Dolberg, contratado neste mercado de transferências, foino dia 23 de setembro, altura em que os responsáveis do clube francês iniciaram uma investigação interna de forma a perceber qual dos restantes companheiros de equipa era o autor do roubo.