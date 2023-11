Nice empata em casa com Montpellier e fica com a liderança ameaçada

O Nice empatou esta sexta-feira sem golos com o Montpellier e ficou com a liderança da Liga francesa em risco, que perderá se o Paris Saint-Germain ganhar no sábado ao Reims, em jogo também da 11.ª jornada.

No Estádio de la Mosson, a equipa treinada por Francesco Farioli vinha de uma série de quatro vitórias, que a tinha guindado ao primeiro lugar da tabela, para surpresa geral.

O Nice ainda é a única equipa que não perdeu, em França, totalizando 26 pontos, mais dois do que o PSG, que persegue a liderança desde o arranque do campeonato.

O Monaco, terceiro na prova, a três pontos do topo, joga no sábado no terreno do Le Havre.

Quanto ao Montpellier, consegue um ponto que pode ser precioso para a manutenção - é 12.º, com 12 pontos, dois acima da zona de manutenção.