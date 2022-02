Nice empata em Estrasburgo e sobe ao segundo lugar à condição

O Nice empatou este sábado a zero no terreno do Estrasburgo, em jogo da 26.ª jornada da Liga francesa, e subiu provisoriamente ao segundo posto da tabela, mas em igualdade pontual com o Marselha, que joga no domingo.



O empate deixou o Estrasburgo na quinta posição, a última de acesso às competições europeias, com 43 pontos, os mesmos que o Rennes, que é quarto, e que na sexta-feira venceu no terreno do Montpellier por 4-2, no jogo inaugural da ronda.

O líder Paris Saint-Germain, equipa na qual alinham os portugueses Nuno Mendes e Danilo, recebe o Saint-Étienne.

A formação parisiense comanda a liga, com 59 pontos, seguida por Nice e Marselha, que somam ambos 46, mais três do que o Rennes e o Estrasburgo, que seguem nos quarto e quinto lugares, respetivamente.