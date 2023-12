Nice perde em Le Havre e arrisca ver líder PSG fugir na liderança

O Nice, segundo classificado da Ligue 1, perdeu este sábado na visita ao terreno do Le Havre, por 3-1, na 16.ª jornada, e arrisca-se a ver o Paris Saint-Germain aumentar para sete pontos a vantagem na liderança.

O Le Havre chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, graças a um bis do avançado norte-americano Emmanuel Sabbi, e no início da segunda parte arrumou a questão com o terceiro golo, aos 51, pelo avançado da Guiné, Mohamed Bayo.

O Nice atenuou a derrota mesmo no final da partida, já em período de compensações, com um golo do médio Tom Louchet, quando ambas as equipas já jogavam com 10 jogadores cada, por expulsão simultânea do médio da casa Samuel Grandsir e do central Jean-Clair Todibo, ex-Benfica, aos 81 minutos.

Com este resultado, o Nice pode ver o PSG cavar o fosso na liderança para sete pontos, caso os parisienses vençam no domingo na difícil deslocação ao terreno do Lille.

O PSG lidera com 36 pontos, seguido do Nice, com 32, do Mónaco, com 30, e do Lille, com 27, enquanto o Le Havre, com o triunfo de hoje, ascendeu ao nono lugar, com 19.