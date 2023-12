Nice sofre primeira derrota da época com o Nantes e falha ataque à liderança da Ligue 1

O Nantes venceu este sábado em casa por 1-0 o Nice, que à 14.ª jornada da Liga francesa de futebol sofreu a primeira derrota e falhou a ultrapassagem, embora que à condição, ao líder Paris Saint-Germain.

Em jogo de estreia para o treinador Jocelyn Gourvennec, que substituiu no cargo Pierre Aristouy, o Nantes foi mais eficaz e feliz do que o Nice e venceu com um golo de Florent Mollet, aos 25 minutos.

Desta forma, o Nice não conseguiu ultrapassar o Paris Saint-Germain, que joga domingo, em casa do Le Havre, e permanece na segunda posição da Liga gaulesa, com 29 pontos, menos um do que o líder, enquanto o Nantes ascendeu provisoriamente a oitavo, com 18.

O Lens, com o português David da Costa a titular, venceu por 3-2 na receção ao Lyon, com Anthony Lopes e Diego Moreira no onze, dando uma boa resposta à goleada por 6-0 sofrida com o Arsenal, para a Liga dos Campeões.

Dois golos do polaco Przemyslav Frankowski, aos 52 minutos, de penálti, e aos 74, e um de Wesley Saïd, aos 26, garantiram a conquista dos três pontos frente ao Lyon, que marcou primeiro e ainda empatou a 2-2 com um 'bis' do irlandês Jaque O'Brien, aos 15 e 72.

O Lens segue na sexta posição, com 22 pontos, à espreita dos lugares europeus, enquanto o irreconhecível Lyon permanece no 18.º e último lugar, com sete, somando a segunda derrota consecutiva na liga após o desaire em casa com o Lille (2-0), de Paulo Fonseca.