Nice vence na receção ao Toulouse e mantém-se a um ponto do PSG

O Nice manteve-se este domingo a um ponto do Paris Saint-Germain, bicampeão francês, ao vencer por 1-0 na receção ao Toulouse, em jogo da 13.ª jornada do campeonato.

O nigeriano Teremas Moffi marcou o único golo do encontro, aos 54 minutos, promovendo o regresso às vitórias do Nice, depois do nulo no terreno do Montpellier, na jornada anterior.

Com este triunfo, a formação orientada por Francesco Farioli soma 29 pontos, menos um do que o Paris Saint-Germain, mas destacou-se do Monaco, que perdeu na visita ao conjunto da capital, que conta com Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Danilo e Vitinha, por 5-2, na sexta-feira, deixando os monegascos com 24.

O Toulouse permanece provisoriamente no 15.º lugar, o primeiro acima dos lugares de despromoção, com 12 pontos, mas ao alcance de Lorient e Clermont.