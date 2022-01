Nice vence Nantes e isola-se no segundo lugar da Liga francesa

O Nice recebeu e venceu hoje o Nantes, por 2-1, na 21.ª jornada da I Liga francesa, e isolou-se, provisoriamente, no segundo lugar, a oito pontos do líder Paris Saint-Germain (PSG).

O internacional dinamarquês Kasper Dolberg colocou o Nice na frente do marcador, através da cobrança de um penálti, aos 21 minutos, mas o Nantes restabeleceu a igualdade em cima do intervalo, aos 45, pelo central brasileiro Andrei Girotto.

Na segunda parte, o Nice retomou a dianteira no marcador, graças a um golo do médio Kephren Thuram, aos 56 minutos, e controlou o jogo até ao fim, gerindo a vantagem de um golo.

Com este triunfo, o Nice isolou-se, provisoriamente, no segundo lugar, com 39 pontos (21 jogos), menos oito do que o PSG, que lidera com 47 (20), enquanto o Marselha segue em terceiro, com 36 (19), o Rennes em quarto, com 31 (20) e o Montpellier, em quinto, com 31 (19). O Nantes é nono, com 29 pontos (21).

Nesta jornada, o PSG recebe no sábado o Brest, enquanto o Marselha defronta o campeão Lille, no domingo, no Vélodrome, no mesmo dia que o Rennes recebe o Bordéus e o Montpellier se desloca ao estádio do Estrasburgo.