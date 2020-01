Nico Gaitán reforça o Lille

Nico Gaitán está de regresso ao ativo e foi anunciado esta sexta-feira como novo reforço do Lille. O argentino ex-Benfica assinou contrato até ao final da época, sendo que o Lille tem a opção de renovar o vínculo por mais duas épocas.





O jogador, de 31 anos, estava sem clube depois do final do contrato com o Chicago Fire e junta-se ao clube onde militam os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka. Vai vestir o número 20, o mesmo que usou no Benfica."Estou muito feliz por estar no Lille e ter a oportunidade de usar esta camisa. Há ambição, jogadores interessantes e foi o que me convenceu a assinar. Estou num ponto da minha carreira em que posso levar a minha experiência a outras pessoas. Darei o melhor de mim em campo para atingir os objetivos do clube", afirmou o argentino em declarações ao site do clube.