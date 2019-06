Nike "profundamente preocupada" com acusações feitas a Neymar

Marca que há vários anos patrocina Neymar, a norte-americana Nike admitiu estar "profundamente preocupada" com o recente escândalo em que o avançado brasileiro se viu envolvido, com acusações de que terá violado uma mulher em maio, em Paris . A posição da marca surgiu através de um comunicado oficial, no qual garantiu que irá acompanhar de perto o desenrolar dos acontecimentos."Estamos profundamente preocupados com essas acusações e estamos a acompanhar de perto a situação", podia ler-se na nota emitida pela marca, que tem precisamente as mesmas palavras utilizadas no comunicado emitido em outubro do ano passado a propósito das alegações feitas por Kathryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo.