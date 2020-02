Nunca visto: Neymar levou cartão amarelo... por fazer um 'cabrito'

Neymar viu-se este sábado envolvido numa cena rara no mundo do futebol, já que foi alvo de um cartão amarelo diante do Montpellier devido a um... 'cabrito'. A situação insólita aconteceu na primeira parte da partida, num duelo no qual o brasileiro desde cedo começou a soltar o seu génio, com fintas sucessivas aos oponentes, entre túneis e outras diabruras. E se nenhuma das anteriores lhe tinha valido o cartão, o tal 'cabrito' acabou por tirar o árbitro do encontro do sério, provavelmente por entender que o brasileiro estaria a humilhar o adversário.





Neymar tomando cartão amarelo por tentar dar uma lambreta.



Se der caneta vai ser expulso. pic.twitter.com/tmMiT0ArwP — Bruno Oliveira (@Bruno88rj) February 1, 2020

"É incompreensível! O árbitro disse que o Neymar tirou sarro do adversário e por isso levou cartão". Kimpembe explicou o que o árbitro falou sobre ter dado amarelo para o camisa 10 no jogo contra o Montpellier. Se liga!



: @isabelapagliari pic.twitter.com/xZ9XGi16ol — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 1, 2020

Ora, irritado com a decisão, Neymar acabou por descarregar a sua fúria depois no acesso aos balneários ao intervalo, soltando em bom português, conforme se pode ver no vídeo acima, uma resposta ao quarto árbitro que diz praticamente tudo...A situação foi naturalmente muito comentada nas redes sociais, com a generalidade dos comentários, tanto de brasileiros como de franceses, a defenderem o brasileiro e a considerarem inacreditável a decisão de Jérome Brisard, o árbitro do encontro.Para lá das redes sociais, o momento inusitado foi igualmente abordado por Presnel Kimpembe, defesa dos parisienses. "Não gostamos de falar sobre os árbitros, mas é incompreensível. O Ney perguntou o porquê, o Verratti também e eu também. A resposta dele foi bem bizarra. Ele disse que o Neymar gozou com o adversário e por isso levou cartão", explicou o defesa.