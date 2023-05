Nuno Mendes eleito melhor jovem da Ligue 1 e com lugar no onze da época

O português Nuno Mendes foi este domingo eleito o melhor futebolista jovem da edição 2022/23 da Liga francesa e também integra o onze da competição, com Mbappé a conquistar pela quarta vez o prémio de melhor jogador da época.

Na sua segunda temporada no Paris Saint-Germain, o lateral de 20 anos bateu Wahi (Montpellier), Cherki (Lyon), Ben Seghir (Mónaco) e Barcola (Lyon) e ganhou o galardão de melhor jovem do campeonato gaulês, conquistado precisamente pelo emblema parisiense.

Mendes, que registou 23 jogos, um golo e seis assistências, tendo terminado a temporada mais cedo devido a lesão, integra também o melhor 'onze' da competição, com os colegas de equipa Mbappé, Lionel Messi e Hakimi.

O Lens, segundo classificado, entra também com quatro jogadores, com Samba, Danso, Seko Fofana e Openda a terem lugar na lista dos melhores da época. Rongier e Mbemba (ex-FC Porto), ambos do Marselha, integram igualmente o onze ideal, que fica finalizado com Khéphren Thuram, do Nice.

Além do prémio de melhor marcador, com 28 golos, Mbappé voltou a conquistar o galardão de melhor jogador, igualando a marca do sueco Zlatan Ibrahimovic, que também venceu por quatro vezes.

Franck Haise, do Lens, ficou com o prémio de melhor treinador.