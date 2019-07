"O grande bluff" em torno de Neymar faz manchete em França

O diário 'L'Équipe' faz esta quarta-feira manchete com "o grande bluff" em torno de Neymar, jogador do PSG com futuro incerto. A relação com o clube francês está cada vez mais tremida e o Barcelona está à espreita.Os rumores de um eventual regresso a Camp Nou não são novos mas o tempo vai passando e ninguém abre o jogo. Tal como numa partida de póquer, o segredo parece ser a alma do negócio.É assim com o jogador, que não adianta nenhum dado sobre o seu futuro, e também com os dois clubes ao barulho. O PSG referiu apenas, na voz do seu presidente, que ninguém obrigou Neymar a assinar , numa posição de força que recorda ao brasileiro o contrato que ainda tem vigente na capital francesa. Recorde-se que Neymar não tem cláusula de rescisão, pelo que uma saída terá de ter sempre o aval do clube gaulês. O passado recente mostrou, por exemplo, a firmeza dos parisienses com quem fez 'birra', como foi o caso de Rabiot: não quis renovar, não jogou mais. Em todo o caso, não é de crer que o mesmo aconteça com Neymar, dada a importância do craque brasileiro e os números a ele associados.Do outro lado está o Barcelona, que sacudiu a pressão através do seu vice-presidente Jordi Cardoner . O interesse do regresso mais esperado em Camp Nou foi colocado exclusivamente do lado do jogador. Oficialmente o Barcelona está na luta por Neymar - pelo menos não o afirma - , mas o clube espanhol também não quis negar um possível regresso.As portas, de entrada em Barcelona e de saída em Paris, estão assim semi-abertas. A notícia do 'sim' de Coutinho ao PSG é mais um dado que ajuda a ver melhor por entre o nevoeiro do bluff falado pelo 'L'Équipe'.