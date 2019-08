Oficial: Adrien Silva no Monaco

? "J'ai tout donné lors de mon premier passage."



Adrien Silva vai jogar no Monaco na próxima época. O clube francês oficializou o empréstimo do médio português do Leicester esta sexta-feira.O Sporting chegou a sonhar com o regresso do seu antigo capitão, mas Adrien sempre disse que gostaria de voltar a trabalhar com Leonardo Jardim.O jogador não tinha espaço no Leicester, o treinador Brendan Rodgers, por isso a solução foi regressar a um clube onde já tinha sido feliz e onde desejava voltar a jogar.Gorada fica a hipótese de regressar ao Sporting, pelo menos para já.