O Paris SG anunciou esta terça-feira ter assegurado a contratação do médio senegalês Idrissa Gueye, um jogador de 29 anos pelo qual terá pago ao Everton uma verba a rondar os 33 milhões de euros, segundo dados apresentados pela imprensa francesa. De acordo com o comunicado dos parisienses, o jogador africano assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas, até final da temporada 2022/23.Antigo jogador do Lille, clube que representou entre 2008 e 2015, antes de se mudar para Inglaterra, Gueye mostrou-se satisfeito pelo passo dado. "Estou imensamente orgulhoso por ter assinado pelo Paris Saint Germain. Quero dar um novo impulso na minha carreira com esta mudança para o PSG, um dos clubes mais bem estruturados e com um dos mais ambiciosos projetos da Europa", declarou.