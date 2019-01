Oficial: Leonardo Jardim de volta ao Monaco

O Monaco confirmou o regresso de Leonardo Jardim ao clube, para assumir novamente o cargo de treinador para as próximas duas épocas e meia. O técnico português volta assim ao clube do qual foi despedido a 11 outubro, há pouco mais de três meses. O começo dos trabalhos está marcado para domingo, com o atual adjunto, Franck Passi, a orientar a equipa no jogo com o Dijon, no sábado.Trata-se da confirmação de uma notícia que pairava no ar há alguns dias, principalmente depois de ontem Thierry Henry ter sido afastado do comando da formação francesa, que guiava após suceder a... Jardim. Refira-se que no comunicado de hoje o Monaco não faz qualquer referência ao antigo internacional francês, cuja situação estava ainda em avaliação.Há menos de uma semana, Jardim já perspetivava este cenário , numa entrevista ao 'L'Equipe'. "Adoro a Ligue 1 e tenho a certeza de que um dia voltarei ao Monaco. Tenho também a certeza de que treinarei outro clube francês", dizia então o treinador português...