Os motivos que levam o Paris SG a querer vender Neymar

A saída de Antero Henrique e entrada de Leonardo poderá provocar uma verdadeira revolução no Paris SG e uma das vítimas poderá ser Neymar, um jogador que há duas épocas chegou à capital francesa como grande rosto de um projeto que tinha como ambição colocar o clube no topo do futebol europeu.Duas temporadas passaram, o objetivo não foi atingido e a imprensa local insiste cada vez mais que o brasileiro poderá mesmo estar de saída. Mas, então, o que leva o Paris SG a abrir mão de uma das suas principais figuras e de uma das bandeiras do projeto iniciado com pompa e circunstância há alguns anos? O 'Sport' analisou o caso e deixou cinco pontos que justificam esta decisão da direção.O primeiro deles é a "". Na prática, a ideia em Paris é clara: para 2019/20 apenas há espaço para um destes craques no plantel, sob pena de o outro ficar 'escondido' na sombra. Uma 'batalha' de egos na qual o francês ganha de goleada, especialmente pelo seu crescimento recente a nível futebolístico, mas também pelo facto de ser francês, o que serviria igualmente para dar uma identidade mais nacional ao projeto.Na mira dos parisienses está também a 'luta' entre o "", um problema que Neymar tem feito questão de agravar com vários episódios nos quais vai procurando mostrar quem manda no plantel parisiense, algo que nos últimos meses foi 'gastando' a paciência da direção. Aliado a isto está também o facto de o brasileiro ter acumulado vários problemas físicos desde que chegou à capital francesa, a maior parte deles surgindo em épocas críticas das temporadas. Problemas que o afastaram de momentos decisivos e que, no entender dos donos do clube, acabaram porUm projeto que também, que apesar de ter o estatuto de jogador mais caro da história nunca conseguiu ser figura consensual no clube, nem mesmo conseguiu criar uma ligação de cumplicidade tanto com quem manda, mas também com os próprios adeptos. Aliás, os últimos tempos têm visto precisamente o oposto...A finalizar, o problema recorrente do Paris SG com o. Com vontade de investir forte no mercado, em busca de sangue novo que permita chegar ao ponto desejado, os franceses precisam de gerar dinheiro em vendas, e nada melhor do que encaixar de uma assentada uma verba superior aos 200 milhões de euros para ter margem de manobra. Resta apenas se alguém irá efetivamente colocar essa verba em cima da mesa...O Barcelona, segundo a imprensa espanhola, até já estará a preparar um plano de ataque , oferecendo 100 milhões de euros e mais alguns jogadores, mas o Real Madrid também está de olho.