Os valores estratosféricos da renovação de Mbappé: é o jogador mais bem pago da história

MBAPPÉ AT 93m€ x YEAR BECOMES HIGHEST PAID PLAYER IN HISTORY



Top10 best paid



1.Mbappé 93m€

2.Messi 35

3.Neymar 30

4.Haaland 30

5. Iniesta 25

6.Oscar 24

7.Cristiano Ronaldo 23

8Griezmann 20

9Salah 19.5

10Bale 16



(net; not bonus; entry fee divided on contract years) pic.twitter.com/GZACjlsi41