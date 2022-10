Pai de Gerson dispara: «Se não o acham importante, encontraremos quem o valorize»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quem fala assim não é gago. E está muito preocupado com a carreira do filho... Marcão, pai e agente de Gerson, jogador brasileiro do Marselha, abriu o coração ao diário francês L'Équipe e já deixou o aviso - se o filho não jogar mais, poderá rumar a outras paragens.

"Vou tentar ser equilibrado, mas não posso esconder que estamos com raiva. Esta é uma situação muito problemática. Como pode um jogador que está na plena posse das suas faculdades fica fora da noite para o dia e sem oportunidade de mostrar o seu futebol? Isso é incompreensível", registou.

"Estamos muito tristes porque o treinador Igor Tudor nos impede de sonhar com uma vaga para o Mundial com o Brasil. Vamos organizar tudo para sair assim que a próxima janela de transferências abrir. Se no Marselha não o acham importante, encontraremos um clube que o valorize", juntou.

"Vou falar com o presidente Pablo Longoria para saber o que está a acontecer. Fisicamente está em ótima forma, mas está triste e irritado. E eu também", rematou.