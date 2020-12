Pai de Mbappé quebra o silêncio sobre o futuro do filho

Falta um ano e meio para o contrato de Mbappé com o PSG chegar ao fim. O jovem de 21 anos é um dos avançados mais cobiçados do Mundo e tem sido associado ao Real Madrid. Agora, o pai do jovem craque, Wildfrid Mbappé, veio colocar água na fervura em relação à especulação sobre a possível saída do filho do colosso francês.





"Se essas notícias s chateiam? Nem por um segundo. Por que haveria de se chatear? Ele joga numa das melhores equipas do Mundo e está rodeado de grandes jogadores, o que lhe permite estar mais perto de alcançar todos os seus sonhos", disse em entrevista à 'Téléfoot'.O menor rendimento de Mbappé nos últimos jogos foi também tema de conversa. Wildfrid desvalorizou o assunto."O desempenho é menos bom, mas se nos preocuparmos com jogadores como o Kylian, vamos ter de nos preocupar com muitos jogadores."