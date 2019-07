Pai de Neymar assegura: «Em momento algum faltou ao respeito ao PSG»

Neymar fala do Barcelona e enfurece o PSG Neymar fala do Barcelona e enfurece o PSG

O pai de Neymar veio a público afastar a polémica em torno das declarações do jogador, que lembrou a goleada do PSG ao Barcelona (6-1 em 2017) como um dos melhores momentos da sua carreira."Reportagens publicadas há anos, respostas ditas há anos, voltarão a falar como se fosse uma indireta? Repercutir com um outro contexto??? Meu filho em momento algum faltou com respeito ao PSG ou aos atletas que disputaram aquela partida em 2017, alguns deles, seus companheiros de clube atualmente no clube francês. Desde o final daquele jogo até hoje hoje, ele sempre se recorda desta partida como uma das mais importantes da sua carreira", referiu o pai de Neymar nas redes sociais, mostrando imagens de declarações semelhantes do jogador no passado."Atribuir esta manifestação ESPONTÂNEA E HONESTA a uma provocação ao seu atual clube é uma atitude maldosa, que não tem outra intenção senão a de querer encontrar polémica onde ela não existe", continuou o pai do avançado, explicando ainda que "relembrar um marco em sua carreira não pode ser considerado desrespeito: "Meu filho é atleta do PSG, mas não pode simplesmente ignorar sua história. História que o fez chegar ao clube francês."Recorde-se que Neymar está em rota de colisão com o Paris Saint-Germain, tendo falhado a apresentação ao trabalho. O jogador é esperado esta segunda-feira em Paris para uma reunião com Leonardo , homem-forte do futebol dos parisienses, que definirá o seu futuro. O avançado, que protagonizou a mais cara transferência de sempre no futebol (222 milhões de euros), tem sido associado a um possível regresso ao Barcelona, clube do qual saiu em 2017 pela cláusula de rescisão.