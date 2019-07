Pai de Neymar explica motivo da ausência do craque e diz que o Paris SG sabia de tudo

Está novamente instaurada a polémica em torno de Neymar. Depois de o Paris Saint-Germain ter lançado um comunicado a informar de que iria tomar medidas contra o craque brasileiro por este não se ter apresentado no arranque dos trabalhos do clube, agora foi a vez do pai do jogador, Neymar da Silva Santos, revelar a sua versão dos factos.





"O motivo pelo qual Neymar faltou é sabido e está agendado há quase um ano, devido às programações anuais do Instituto Neymar, algo que não podia ser alterado. A apresentação ficou acordada para o dia 15. É simples. O PSG está informado e participa nestas ações do Instituto", revelou o pai e agente do craque brasileiro, em declarações à Fox Sports Brasil.