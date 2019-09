Pai de Neymar garante: «A negociação entre PSG e Barcelona não está encerrada»

O pai e agente de Neymar afirmou que Paris Saint-Germain e Barcelona ainda não encerraram as negociações para a transferência de Neymar, isto apesar de o mercado de transferências de verão já ter encerrado.Neymar da Silva falou num evento de direito desportivo na Escócia, a Edinburgh Sports Conference, e garantiu que os clubes continuam a conversar, até porque o jogador ficou sensibilizado com os seus antigos colegas em Camp Nou."A negociação entre os clubes não está encerrada. Um brasileiro apenas quer estar onde é feliz e ele estava muito feliz. Quando os seus amigos [jogadores do Barcelona] perguntaram se ele voltaria, isso mexeu com ele", referiu o pai de Neymar, citado pela FOX Sports.