Paris SG abre as portas à saída de Neymar: «Se existir uma proposta que agrade...»

Neymar é por estes dias o ator principal do mercado de transferências, em face de toda a polémica e especulação que tem sido criada em torno do seu futuro. Nesse sentido, o Barcelona parece ser a equipa mais bem colocada e, segundo revelou Leonardo ao 'Le Parisien', até já terão existido contactos "superficiais" com os catalães, ainda que por agora não haja nada de concreto. Uma coisa é desde já clara: o PSG não se irá opor à saída do brasileiro..."O Neymar pode deixar o Paris SG se existir uma proposta que nos agrade a todos. Não posso revelar os detalhes da minha conversa com o jogador, mas também falamos com as pessoas que lhe estão próximas e a posição de todos é clara", explicou Leonardo ao referido jornal.Na mesma entrevista, o brasileiro deixou uma espécie de 'desafio' ao Barcelona para avançar: "O que está claro de momento é que o Neymar por agora tem contrato connosco por mais três anos e, como não recebemos nenhuma oferta, não temos nada para discutir... (...) Há que falar e negociar. Isto não se faz de um dia para o outro, mas é tudo uma questão de dinheiro".E por falar em dinheiro, de lembrar que Neymar deixou o Barcelona em 2017/18 por 222 milhões de euros, naquela que ainda é a mais cara transferência da história do futebol. Quanto custará o seu regresso? Uma dúvida a esclarecer nos próximos tempos...