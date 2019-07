Paris SG baixa exigências por Neymar

O 'Sport' adianta esta terça-feira que o Paris SG terá mostrado esta semana pela primeira vez um sinal de abertura tendo em vista a saída de Neymar, ao aceitar baixar as suas exigências para uma eventual transferência do avançado brasileiro. Assim, escrevem os catalães, o emblema da capital francesa terá reduzido o seu pedido para os 180 milhões de euros, isto depois de inicialmente se ter mostrado irredutível nos 300 milhões de euros.

Um redução considerável, mas que mesmo assim não encaixa naquilo que o Barcelona estará disposto a pagar, especialmente em face das restrições do Fair Play Financeiro. Por isso, o clube catalão continua a querer encaixar alguns jogadores na operação para que a mesma não tenha tanto impacto no orçamento, algo que o Paris SG não parece disposto a aceitar, pois a sua vontade é receber a verba em 'cash', de forma a recuperar algum do investimento feito há três anos, quando pagou a este mesmo Barcelona 222 milhões de euros.Lembre-se que o futuro de Neymar tem estado na ordem do dia em França nas últimas semanas, especialmente depois dos fortes rumores que apontavam para a vontade do brasileiro em deixar o Paris SG para voltar ao Barcelona.