Paris SG dá camisola de Cavani a Icardi

Edinson Cavani já tem sucessor no plantel do Paris SG, pelo menos no que à numeração diz respeito. É que o seu 9, aquele que envergou em sete das nove temporadas que passou na capital francesa, passará a ser utilizado em 2020/21 por Mauro Icardi, avançado ítalo-argentino que recentemente viu confirmada a sua transferência em definitivo do Inter Milão para a formação gaulesa.





Depois de ter envergado o 18 na temporada passada, o avançado de 27 anos passa a utilizar um número mítico na história do clube francês, o mesmo que foi usado por outros nomes marcantes do PSG, como o português Pedro Pauleta ou Nicolas Anelka.