Paris SG disposto a vender Neymar por "verba XXL"

Poucas horas depois de Nasser Al-Khelaifi ter deixado um sério avisado aos jogadores do Paris SG , o jornal 'L'Equipe' revelou que a direção do milionário emblema da capital francesa estará disposta a deixar Neymar sair caso seja apresentada uma "oferta XXL" no próximo defeso.Ainda que não especifique qual o valor pelo qual o PSG estaria disposto a negociar o seu craque, o jornal gaulês adianta que pela primeira vez o clube vê com bons olhos essa possibilidade, especialmente devido ao extenso rol de problemas que Neymar tem acumulado nos últimos tempos, mas também pela vontade que terá sido expressa pelo próprio craque em sair. Desde atuações menos bem conseguidas, a várias lesões e até a casos extra-jogo, como a recente alegação de que teria violado uma modelo brasileira, tudo serve para encher o 'saco' no que à paciência da direção dos parisienses diz respeito.Lembre-se que Neymar foi contratado pelo Paris em 2017/18, a troco de uma verba recorde de 222 milhões de euros. Neste momento os rumores mais fortes apontam que Barcelona e Real Madrid serão as equipas mais bem posicionadas para garantir a sua contratação, ainda que a questão do Fair Play Financeiro possa complicar uma eventual investida...