Paris SG em negociações por Renato Sanches

Pode estar iminente a mudança de Renato Sanches do Bayern para o PSG. Segundo a rádio francesa RMC, o emblema de Paris quer reforçar o meio-campo e já iniciou conversações com o campeão alemão com vista à contratação do internacional português. De acordo com a mesma fonte, Antero Henrique, diretor desportivo dos parisienses, é um grande apreciador das características de Renato Sanches. O ex-dirigente do FC Porto já tinha tentado a contratação do médio de 21 anos no verão passado, e volta agora à carga.

A RMC avança que o PSG procura uma solução menos dispendiosa neste mercado de inverno para poder contratar no verão sem qualquer limitação financeira. E, segundo a estação televisiva alemã Sky, Antero Henrique já apresentou uma proposta aos bávaros. Os valores não foram revelados, mas os dirigentes do Bayern Munique terão pedido mais 15 milhões em relação à primeira oferta do PSG, pelo que as negociações podem ter-se complicado. Renato Sanches soma 16 jogos esta época e um golo (frente aos encarnados para a Liga dos Campeões) e já desabafou mais do que uma vez à imprensa que pretende ter mais minutos, pelo que a rádio francesa refere que o ex-Benfica vê com bons olhos uma mudança para Paris.