Paris SG quer 'despachar' Jesé e até está disposto a pagar por isso

O portal 'Paris Fans', especializado em assuntos relacionados com o Paris SG, adianta que o clube da capital francesa tenciona 'despachar' Jesé Rodríguez no imediato, a um ano do final do seu contrato. Numa primeira instância o PSG tenciona encontrar um clube disposto a ficar com o jogador - independentemente do valor que ofereça pelo passe -, caso contrário irá propor um acordo de rescisão no qual se disponibiliza a pagar metade dos vencimentos em falta até final do vínculo.





Contratado em 2016 ao Real Madrid por 25 milhões de euros, Jesé nunca se conseguiu impor no crónico campeão francês, tendo em quatro temporadas cumprido outros tantos empréstimos - um deles ao Sporting, esta temporada. Um registo negativo que levou os dirigentes a dizer 'basta' e a decidir riscá-lo desde já dos seus quadros. Segundo o mesmo site, o espanhol de 27 anos representa anualmente um encargo de 15 milhões de euros, sendo que o PSG estará disposto a pagar-lhe, em último recurso, entre 8 a 9 milhões para garantir a rescisão.E se dúvidas houvesse quanto ao divórcio (antecipado) entre ambas as partes, de notar que Jesé nem sequer foi chamado para se apresentar no regresso aos treinos, algo que indica claramente que não entra nos planos de Thomas Tuchel.