PSG reserva Torre Eiffel: sinal de Messi a caminho?

Numa altura em que todo o mundo quer saber onde vai parar Messi, as informações surgem em catadupa e vale mesmo tudo para tentar perceber qual o emblema que está na dianteira para recrutar o astro argentino.

O mais recente é o jornalista espanhol Jose Alvarez, que garantiu nas redes sociais que o Paris SG reservou a Torre Eiffel para o próximo dia 10, terça-feira. Recorde-se que no dia 5 de agosto de 2017 o emblema da capital francesa fez a mesma reserva para anunciar o brasileiro Neymar.

O popular símbolo de Paris foi iluminado com as cores vermelho e azul durante três horas com a inscrição 'Neymar'.