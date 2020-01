Paris SG tenta afastar Real Madrid de Mbappé com mega salário

O 'Le Parisien' adianta esta quarta-feira que o Paris SG estará a trabalhar para oferecer uma proposta de renovação contratual a Kylian Mbappé que colocará o jovem avançado no mesmo patamar de Neymar. Ao que indica a referida publicação, a ideia dos parisienses passa por afastar qualquer possibilidade de saída do seu craque rumo ao Real Madrid, utilizando esta renovação milionária como trunfo para o conseguir.





Com vínculo até 2022, Mbappé tem sido a grande figura do clube da capital francesa nos últimos meses, algo que leva mesmo o clube a encará-lo como a principal figura do seu projeto para o futuro. Ainda assim, pese embora a 'oferta XXL', ainda não é certo que Mbappé aceite esta renovação, especialmente em face da relação com o técnico Thomas Tuchel, que nas últimas semanas parece ter azedado.