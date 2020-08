Paulo Sousa deixa mensagem de despedida aos adeptos do Bordéus

Paulo Sousa deixou, esta segunda-feira, uma mensagem de despedida a todos os jogadores e adeptos do Bordéus, clube que orientou na última temporada.





Através das redes sociais, o treinador português disse que orientar o Bordéus foi um dos maiores desafios que já teve na carreira, deseja o maior sucesso a todos os seus antigos pupilos e deixa ainda uma mensagem a todos os associados do clube."A nossa aventura no Bordéus termina hoje. Os nossos sonhos e objetivos não se concretizaram, mas sempre iremos manter o clube e esta cidade nos nossos corações.Um dos nossos maiores esforços foi dedicado a criar uma cultura de vitória no clube. Não só no grupo, mas de forma transversal, a todos os girondinos que nos acompanharam todos os dias. Obrigado a eles por nos acompanharem neste esforço.Uma palavra aos meus jogadores, pela grande disponibilidade, coragem, empenho, união e lealdade que sempre tiveram desde o início. O meu maior orgulho ver-vos todos com sucesso, a dar tudo por essa camisola.Desde o meu primeiro dia ao serviço do Bordéus, disse com convicção que o mais importante, a alma do clube, são os adeptos. Hoje, quando minha estadia acaba, não pude deixar de dar um recado: continuem a lutar por este gigante adormecido. O clube é vosso!", pode ler-se.