Paulo Sousa mantém a intenção de sair do Bordéus

Paulo Sousa continua determinado em deixar o Bordéus. Apesar das informações adiantadas pelo ‘20 Minutes’ e também pela RMC Sport de que o técnico português teria voltado atrás na sua posição, Record apurou que não existe mudança de atitude e que o braço de ferro prossegue.

Há sensivelmente três semanas, Paulo Sousa bateu com a porta e chegou mesmo a despedir-se dos jogadores. Em causa estão divergências assumidas com a direção. O técnico chegou ao Bordéus há um ano e meio e tem contrato com o clube até junho de 2022.