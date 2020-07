Paulo Sousa volta atrás e vai continuar no comando do Bordéus

Volte-face na situação de Paulo Sousa no Bordéus. Depois de ter praticamente batido com a porta há três semanas, e até se ter despedido dos seus jogadores, o técnico português terá voltado atrás na sua decisão e decidido manter-se no comando técnico da formação gaulesa. De acordo com informações adiantadas pelo '20 Minutes' e também pela RMC Sport, a decisão da continuidade deveu-se ao facto de não ter havido um acordo para a rescisão do vínculo, mas também pelo apoio que recebeu dos jogadores, algo que o fez tomar a decisão de ficar pelo menos mais um ano no clube.





Assim, ao que tudo indica, Paulo Sousa estará no banco na jornada de abertura da Ligue 1, diante do Nantes.