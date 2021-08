Piqué compra direitos da Ligue 1 e transmissão arrancará... na possível estreia de Messi pelo PSG

Depois de verem Gerard Piqué baixar o seu salário para que o Barcelona pudesse inscrever mais jogadores na Liga espanhola, os adeptos blaugrana (e fãs de Lionel Messi) podem voltar a agradecer ao capitão da equipa. Isto porque o defesa-central catalão, de 34 anos, adquiriu os direitos de transmissão da Liga francesa em Espanha, através da sua empresa 'Kosmos', para as próximas três temporadas, em sinal aberto, através do canal do 'Twitch' do 'streamer' Ibai Llanos e da Telecinco.





Te has pasado el juego @IbaiLlanos. Se viene día histórico! https://t.co/Z1yyV1zEJJ — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 25, 2021

A transmissão dos jogos do campeonato francês em Espanha arrancará já este domingo, pelas 19:45 horas de Portugal Continental, altura em que Reims e Paris Saint-Germain entram em campo para a quarta jornada da prova, e que poderá marcar a estreia de Lionel Messi pelos parisienses.Até ao momento, não é possível apurar a quantidade de jogos que será igualmente transmitida em sinal aberto em Espanha, mas o jornal espanhol 'AS' avança mesmo com a possibilidade de esta vir a ser uma realidade durante toda a temporada.Recorde-se que Gerard Piqué adquiriu, no último verão, os direitos televisivos da Copa América em Espanha e foi o 'streamer' Ibai Llanos que acabou por emitir a competição, em 'live streaming', o mesmo que teve acesso a uma entrevista exclusiva ao astro argentino no dia de apresentação no Parque dos Príncipes e que na véspera tinha estado presente no jantar de despedida do antigo camisola '10' dos blaugrana na sua casa em Barcelona.Os valores da operação ainda não foram tornados públicos.