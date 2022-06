Pochettino não perdoa nem um cêntimo: argentino exige 15M€ para deixar o Paris SG

O Paris SG já assegurou um novo treinador para a próxima temporada (segundo o 'L'Equipe' já há acordo com Christophe Galtier, atual treinador do Nice), mas ainda trabalha para conseguir despedir aquele que é, para todos os efeitos, o seu atual técnico.De acordo com o 'Goal', o processo de rescisão com Mauricio Pochettino não tem conhecido grandes avanços, porque o argentino se mantém intransigente no seu pedido: quer receber os 15 milhões de euros a que tem direito e não está disposto a descontar... nem um cêntimo. Dessa verba, escreve o 'Goal', 3 milhões irão para a sua equipa técnica, composta por Jesus Perez, Toni Jimenez, Miguel D'Agostino e o seu filho Sebastian Pochettino, e isso também faz o argentino manter-se irredutível na sua posição.As negociações prosseguem e o acordo tarda em chegar, mas tendo em conta que a pré-temporada está prestes a começar, é provável que os franceses procurem acelerar a situação de forma a começarem os trabalhos já com Galtier ao comando.