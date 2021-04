Polémica com frase de Neymar sobre 'cantada' a mulher: imprensa faz comparação com Renato Gaúcho

Neymar não tem dúvidas de que o Paris Saint-Germain é um justo vencedor da eliminatória travada com o Bayern Munique, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Referindo-se à posse de bola dos alemães na partida, o brasileiro fez um comentário no final da partida, que está a ser interpretado como tendo um teor machista.





"Podes ter a posse de bola que for, podes 'cantar' a mulher a noite inteira e chega um e em cinco minutos leva-a", disse o avançado do PSG.O UOL titula "Neymar usa frase machista para ironizar posse de bola do Bayern de Munique" e lembra uma frase semelhante proferida por Renato Gaúho há um ano que também causou muita polémica. "Teve um cara que pegou uma mulher bonita e levou ela para jantar. Levou para jantar a luz de velas, conversou bastante. Saiu do restaurante, foi a uma boate e ficou até às 5 da manhã com ela. Gastou uma saliva monstruosa. Aí, na boate, chegou um amigo meu, conversou com ela 15 minutos e levou- a para o motel. Entendeu? Se não entendeu outra hora eu explico. Meu amigo ganhou o jogo", referiu então o treinador.