Português Tiago Djaló associado a trio italiano... e ao Barcelona

Tiago Djaló, de 23 anos, termina contrato com o Lille no final da temporada e por terras italianas garantem que o seu próximo passo na carreira poderá passar por Milan, Inter e Juventus, clubes que têm seguido com atenção o português. Pelo meio, destacam que o Barcelona também observou o jogador.

Os espanhóis do 'Mundo Deportivo', citando fonte do clube, garantem que os catalães não querem, de momento, um central com as características de Djaló, formado no Sporting e com passagem pelo Milan, fechando assim o lote de interessados ao trio italiano.