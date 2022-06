Presidente da Câmara Municipal de Lille dá as boas-vindas a Paulo Fonseca

Bienvenue au nouvel entraîneur du @losclive Paulo Fonseca ! Nous lui souhaitons pleine réussite afin de mener l'équipe vers de beaux succès ! — Martine Aubry (@MartineAubry) June 29, 2022

Martine Aubry, antiga ministra francesa e presidente da Câmara Municipal de Lille, deixou uma mensagem de boas-vindas a Paulo Fonseca nas redes sociais. "Bem-vindo novo treinador do Lille, Paulo Fonseca. Desejamos-lhe muito êxito para conduzir a equipa ao sucesso", escreveu Martine Aubry.O Lille apresentou Paulo Fonseca esta quarta-feira como treinador para as próximas duas épocas. "Tornar-me o novo treinador do Lille é um motivo de orgulho e uma grande honra para mim. Tenho a consciência de que ter sido escolhido para integrar este grande clube francês, com sua rica história e impressionante trajetória, também me dá uma grande responsabilidade. Estou, portanto, feliz em começar esta aventura com o Lille e ansioso para trabalhar com a equipa e os jogadores. Acima de tudo, estou extremamente motivado e determinado a garantir que juntos, coletivamente, atingiremos os objetivos traçados e levaremos o clube e o grupo ao mais alto nível. Agradeço aos líderes do Lille pela confiança. Também estou ansioso por encontrar os adeptos do Lille neste magnífico estádio, e desde já agradeço a recepção calorosa", disse Paulo Fonseca.