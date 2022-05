Presidente da Ligue 1 'responde' a Tebas: «Em 18 anos, apenas três clubes ganharam a vossa Liga»

A renovação de Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain, depois de ter estado muito perto de assinar com o Real Madrid, continua a fazer correr muita tinta na imprensa internacional. Esta quinta-feira, Vicent Labrune, presidente da Liga francesa de futebol, enviou uma carta a Javier Tebas, presidente da Liga espanhola de futebol e das Ligas Europeias, pelas mais recentes declarações sobre a alegada desigualdade competitiva e financeira existente no campeonato francês.





Numa longa carta que foi hoje partilhada por vários dos grandes meios de comunicação desportivos em Espanha, Vicent Labrune enumera todos os principais tópicos das críticas mais recentemente feitas e apontadas por Javier Tebas, onde recorda as diferenças entre os dois campeonatos [francês e espanhol, entendamos], recordando ainda o diferencial entre os dois países no que toca aos gastos com jogadores e/ou transferências nos últimos anos."Queremos expressar a nossa desaprovação, mas também o nosso mal-estar, quanto aos seus últimos ataques contra a Ligue 1 e a um dos nossos clubes. Estamos ainda mais chocados com esses ataques, pois é Presidente das Ligas Europeias (supostamente representa todas as ligas europeias, incluindo a Ligue 1) e membro do Comité Executivo da UEFA (cujo papel é promover os interesses coletivos do futebol europeu). Os ataques à Ligue 1 e a um dos nossos clubes, o Paris Saint-Germain, e a um dos nossos jogadores, Kylian Mbappé, são baseados na sua própria interpretação da insustentabilidade financeira e desequilíbrio competitivo, que repetidamente atribui à Ligue 1 e a um dos nossos clubes."

"Em primeiro lugar, quero dizer que em termos de estabilidade financeira e sustentabilidade, dois dos seus clubes [da Liga espanhola], quebraram vários recordes na última década. Em termos de valores de transferências, esses dois clubes quebraram o teto salarial dos jogadores, com o Real Madrid a ter atualmente no banco dois dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial. Em termos de dívidas, diz-se que o Barcelona deve atualmente 1.500 milhões de euros, apesar de o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias ter concluído que Real Madrid e Barcelona beneficiaram de ajudais estatais ilegais. Nos últimos 10 anos, a La Liga gastou em jogadores mais 32% do que a Ligue 1."

"O facto de assumir publicamente, e repetidamente, essa posição contra a Ligue 1 com o objetivo de denegrir a nossa Liga e um dos nossos clubes é inaceitável e manifestamente falso. O facto de o fazeres ainda na condição de Presidente das Ligas Europeias - representando a Ligue 1 - não só é uma afronta como também é totalmente inapropriado."

"As regras de sustentabilidade financeira, as quais reclamou repetidamente, são as mesmas regras que ajudou a criar e recentemente aprovou no Comité Executivo da UEFA, a 10 de maio de 2022. Em segundo lugar, em relação ao equilíbrio competitivo, a sua posição carece de alguma consistência. Nos últimos anos, Barcelona e Real Madrid ganharam 7 finais da Liga dos Campeões, isto em 9 anos consecutivos. Em 18 anos, apenas três clubes ganharam a sua Liga [espanhola], com 16 desses anos a pertencerem a apenas dois clubes. Durante esse mesmo período, 7 clubes diferentes ganharam a nossa Liga, enquanto que na Alemanha uma equipa ganhou a Liga em 10 anos consecutivos. Ainda assim, o foco está em ataques permanentes e constantes à nossa Liga. Quanto à questão do desequilíbrio competitivo, observo que não menciona o importante diferencial fiscal e de segurança social dos quais os clubes franceses são fortemente penalizados em comparação com os clubes do seu país. Além do mais, o pináculo do desequilíbrio competitivo foi o aparecimento da Superliga Europeia, fundada e ainda mantida por dois dos seus clubes."

"Por fim, um comentário final seria uma simples petição para começar a tratar os jogadores da nossa Liga, e de todo o futebol europeu, com um certo respeito. Quando Lionel Messi, Sergio Ramos e outros deixaram a sua Liga - por escolha própria - no ano passado, em vez de reconhecer a qualidades dos jogadores, decidiu comentar sobre a sua idade e falaste mal da nossa Liga. Agora a sua difamação desrespeitosa parece estar dirigida a Kylian Mbappé, que é amplamente reconhecido como um dos melhores jogadores do Mundo e alguém que simplesmente não se juntou à sua Liga por escolha própria, apesar de ter recebido uma oferta similar. Ao contrário da vossa Liga, a Ligue 1 elogia e promove os jogadores, tanto da nossa Liga como de toda a Europa, incluindo os da tua Liga", pode ler-se.